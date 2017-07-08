Пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила о том, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Голосеевском районе украинской столицы.

По данным представителя национальной полиции Украины, в результате взрыва были госпитализированы два человека.

«Предварительно — произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями», — написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь украинской полиции Оксана Блищик.

На месте происшествия работают спасатели и криминалисты.