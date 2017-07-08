Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что решение об объединении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда будет принято в весеннюю сессию парламента, до конца июля.

«Для лучшей управляемости принято решение об объединении фонда. Мы предлагаем сделать это на базе Фонда национального благосостояния, который служит, с одной стороны, и как источник для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты», — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, задачу объединения фондов поставил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.