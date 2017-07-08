Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что согласование итогового документа саммита G20 еще идет, это обычный рабочий процесс, требующий уточнения ряда положений.

«Идет процесс согласования, есть ряд моментов, которые требуют уточнения», — сказал Силуанов. Министр не стал уточнять, какие именно моменты требуют уточнения.

В то же время министр добавил, что G20, действительно, обсуждает вопрос заключения соглашений по мигрантам. Силуанов отметил, что важно отделить беженцев от мигрантов и контролировать этот процесс странами «двадцатки».

Глава Минфина России также сообщил, что обсуждаются вопросы создания необходимых социально-экономических условий на Африканском континенте, а также в регионах, генерирующих потоки беженцев.