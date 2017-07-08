Спасатели Сахалина сообщили, что нашли живыми двух серфингистов, которых в субботу унесло в море. Спасенных молодых людей вертолетом доставили в Южно-Сахалинск.

«Вечером 8 июля экипаж вертолета Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России заметил два ярких пятна в море. Ими оказались надувные доски пропавших ранее серфингистов», — передает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что на серфингистах были гидрокостюмы, которые спасли их от переохлаждения. «От медицинской помощи они отказались. Из обстоятельств, которые осложняли задачу, можно отметить сильный отжимной ветер и высокую волну», — говорится в сообщении.