Очередной саммит стран «двадцатки» в 2019 году пройдет в Японии. Это будет отмечено в итоговой декларации текущей конференции на высоком уровне. Япония примет у себя G20 впервые.

В итоговой декларации форума, которую, как ожидается, прочитает канцлер Германии Ангела Меркель в субботу во время пресс-конференции, будут указаны страны, где пройдет саммит в последующие годы.

В 2020 году мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал, этот вопрос также был предметом обсуждения лидеров.

Напомним, саммит стран G20 этого года проходит в Гамбурге. В следующем году его примет Аргентина.