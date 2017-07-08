Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и автомобиля ВАЗ-2105 на федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, водитель легкового автомобиля погиб, находившаяся с ним женщина госпитализирована. Также с травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель микроавтобуса и трое детей.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.