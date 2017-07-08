Российская Федерация не изменяла свою позицию по климату и будет выполнять свои обязательства по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в субботу в рамках саммита «большой двадцатки».

«Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу, и мы намерены их исполнять», — сказал глава российского государства.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7–8 июля. Климатическая проблематика была в повестке одной из рабочих сессий G20.