На саммите G20 в Гамбурге по соображениям безопасности пятерых немецких журналистов лишили аккредитации. Как сообщают местные СМИ, речь идет о сотрудниках изданий Weser-Kurier и Junge Welt, и других изданий.

Союз журналистов Германии выразил протест в связи с этими действиями спецслужб. Аккредитация позволяет журналисту проходить в международный пресс-центр саммита «двадцатки».

Как сообщают «РИА Новости», на входе и выходе с территории пресс-центра саммита полицейские проверяют каждого журналиста на предмет наличия его фамилии в «чёрном списке», который занимает как минимум 2 страницы.