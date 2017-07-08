В московском парке Царицыно отмечают День семьи, любви и верности. Мероприятие проходит в формате фестиваля — темой в этом году стала классическая и современная музыка.

Праздник начался в 13.30. Прошло торжественное вручение памятных наград семейным парам, также выступил Дмитрий Маликов с программой «Pianoмания».

Во втором отделении на сцену выйдут Universal Music Band, российский оркестр новой симфонической музыки Mooncake, виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв и коллектив Dagamba из Латвии.

В 17.45 начнутся танцы под песни Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Валерия Ободзинского, которые исполнит участник шоу «Голос» Александр Бичёв.

Также с 12.00 до 19.00 в парке будут проходить мастер-классы для взрослых и детей. А в 22.00 начнется праздничный салют.