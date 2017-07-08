Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова в Большом театре откладывается.

Причины переноса показов спектакля на неопределенный срок пока не озвучиваются, информирует ТАСС. Этой теме будет посвящен отдельный брифинг в Большом театре 10 июля.

Музыку к балету писал композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов.

Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку «Герой нашего времени». Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен «Золотой маской».

Напомним, танцовщик Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.