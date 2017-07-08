Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи намерен в субботу провести в встречу с заместителем сирийского внешнеполитического ведомства Фейсалом Микдадом в Дамаске, передает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что Рамзи прибыл в сирийскую столицу из Бейрута. «Я планирую встретиться с замминистра иностранных дел Сирии Микдадом», - заявил он. По его словам, в рамках переговоров будет затронута тема подготовки седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.