Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите G20 в Гамбурге заявил о надежде на развитие отношений между РФ и ЕК.

Путин сказал Юнкеру, что Россия продолжит искать возможности для расширения контактов, несмотря на все имеющиеся проблемы. Президент России напомнил, что на Петербургском экономическом форуме прошли успешные переговоры с Юнкером, а в апреле в Москву приезжала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, очередная встреча которой с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назначена на 11 июля в Брюсселе.

«Мы надеемся на продолжение и на развитие контактов с Еврокомиссией. Вы знаете, есть направления — это взаимодействие между Еврокомиссией и Евразийскими экономическим союзом», — сказал Путин Юнкеру.

Юнкер в ответ подтвердил намерение Еврокомиссии развивать диалог с Россией. Он отметил, что к наиболее серьезным проблемам в отношениях относятся Крым и Украина, однако комиссия намерена искать пути для сотрудничества, опираясь на точки пересечения интересов.