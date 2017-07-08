Демонстрация протеста противников G20 проходит в субботу в центре Гамбурга. Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом «G20 — не добро пожаловать!» (G20 — not welcome!), передает агентство «РИА Новости».

В официальном Twitter полиции Гамбурга написано, что протестующие несут транспаранты с надписями «Безграничная солидарность вместо G20», «Лидерство США — от героя до ноля» и другие.

Напомним, саммит G20 проходит 7–8 июля в Гамбурге. В городе проходят демонстрации и протесты. Зачастую они оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. В результате столкновений с антиглобалистами пострадали более 200 стражей порядка.