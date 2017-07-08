Один ребенок погиб, двое пострадали в результате взрыва гранаты в городе Жиздра Людиновского района Калужской области. СК России начал проверку, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В сообщении сказано, что в пятницу в районе 16 часов 13-летний мальчик нашел в гараже у своих родственников гранату, взял ее и решил напугать сверстников. В результате неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв.

«Сам подросток погиб на месте, еще двое подростков в возрасте 10 и 14 лет пострадали», — сообщает СК.

В ведомстве добавили, что угрозы жизни пострадавшим при взрыве нет. Межрайонный следственный отдел СК России начал проверку в связи с трагедией, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется, как боевая граната оказалась в гараже.