Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать маршрут полета российского борта номер один на саммит G20 в Гамбурге, сообщает ТАСС.

«Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности», — заявил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что «безопасность президента осуществляется на должном уровне».

Ранее СМИ сообщили о том, что борт номер один на пути из Москвы в Берлин якобы сделал крюк в 500 км для облета стран НАТО.