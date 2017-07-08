Рабочий график президента России Владимира Путина и других лидеров «двадцатки» не изменился вследствие проходящих в Гамбурге в дни саммита G20 акций протеста антиглобалистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать проходящие в Гамбурге протесты антиглобалистов и вероятность того, что они повлияют на график Путина.

«Нет, никак не влияют. И то, что как были повышенные меры безопасности соответствующие, наверное, характерные для любого такого саммита, так они и продолжают реализовываться», — ответил пресс-секретарь.

От также добавил, что ничего специального они не заметили.

Напомним, во второй день саммита G20 в Гамбурге продолжаются акции антиглобалистов. Полиция Германии сообщает, что ей удается сдержать бушующую на улицах толпу, однако в ходе протестов уже пострадали около 200 полицейских. Большинство из них получили ранения от попадания по ним предметов, которые бросают демонстранты.

Так, в субботу антиглобалисты захватили одно из зданий в городе, расположились на его крыше и стали отрывать куски кровли, затем бросая их в прибывающих к месту полицейских.