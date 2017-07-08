Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин в первый день проведения саммита G20 успел пообщаться с целым рядом лидеров на полях саммита.

«Путин кратко на ногах общался с премьером Нидерландов, с генсеком ООН, премьером Италии, с Макроном переговорил», — рассказал Песков, добавив, что россйиский лидер также успел переговорить с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, премьер-министрами Норвегии и Вьетнама.

На субботу в графике Владимира Путина запланирована двустороння встреча с президентом Франции Макроном и Юнкером.