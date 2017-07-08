Самолет президента России Владимира Путина по пути на саммит G20 в Гамбург сделал крюк в 500 километров, облетев стороной страны НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на данные FlightRadar24.

Самолет главы государства следовал через воздушное пространство над Балтикой, а затем над территориями Финляндии и Швеции, вместо прямого маршрута через Белоруссию и Польшу, отмечается в сообщении.

Между тем, по данным FlightRadar24, Путин неоднократно летал через страны ЕС, включая Польшу. За последний год самолет Путина всегда следовал прямым маршрутом.

Агентство не называет возможных причин изменения маршрута в этот раз.