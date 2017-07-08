Первый в истории столицы День московского транспорта отмечается в субботу в Москве. Главными площадками праздничных мероприятий станут ЦПКиО имени Горького, ВДНХ, Сокольники и Фрунзенская набережная.

«День московского транспорта объединит разные транспортные праздники и будет отмечаться каждый год во вторую субботу июля», — заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов и добавил, что для москвичей и гостей столицы сегодня будут открыты для посещения автобусные парки, трамвайные депо, электродепо метрополитена, Аэроэкспресса и ситуационный центр ЦОДД.

Как отметили в мэрии, на Фрунзенской набережной пройдет колонна ретротранспорта при участии легендарного автобуса ЗиС-8 и синего троллейбуса МТБ-82Д.

На ВДНХ ожидается выступления авто- и мотоклубов, команд по мотофристайлу и детско-юношеской мотоциклетной группы.

В Парке Горького откроется экспозиция мобильного велопарка.