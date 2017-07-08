Самыми верными среди животных, обитающих в Московском зоопарке, являются слоны, рыси, львы, волки и черные аисты.

«Наши львы с 2014 года вместе, сначала были небольшие сложности в отношениях, но наши зоологи постарались, и вот у пары тоже уже двое львят... У рысей тоже дети были в этом году. Наша пара прекрасно и дружно живет вместе уже лет шесть», — заявили в пресс-службе столичного зоосада.

«Полярные волки довольно давно живут вместе. У них очень трогательные взаимоотношения, потому что самка у нас с перебитой лапой, она попала в капкан в детстве и сильно хромает. И самец о ней заботится, еду приносит», — добавили в зоопарке.

Кроме того, Московский зоопарк пригласил всех желающих отметить День семьи, любви и верности. Для посетителей будут доступны бесплатные экскурсии с рассказом о самых крепких парах и открыт летний лекторий.