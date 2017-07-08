Первый день саммита G20 в Гамбурге был отличным, заявил президент США Дональд Трамп.

«Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20 в Гамбурге. В предвкушении второго дня!» — написал Трамп в Twitter.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Саммит G20 открылся в Гамбурге 7 июля. В первый день Трамп провел ряд двусторонних встреч с лидерами других стран «двадцатки», включая встречу с президентом России Владимиром Путиным, продолжавшуюся 2 часа и 15 минут вместо положенного получаса.

Во второй день работы саммита Трамп заявил, что встреча с Путиным была «замечательной».