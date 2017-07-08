Трамп заявил об отличном первом дне на саммите G20
Первый день саммита G20 в Гамбурге был отличным, заявил президент США Дональд Трамп.
«Отличный первый день встречи мировых лидеров на саммите G20 в Гамбурге. В предвкушении второго дня!» — написал Трамп в Twitter.
Саммит G20 открылся в Гамбурге 7 июля. В первый день Трамп провел ряд двусторонних встреч с лидерами других стран «двадцатки», включая встречу с президентом России Владимиром Путиным, продолжавшуюся 2 часа и 15 минут вместо положенного получаса.
Во второй день работы саммита Трамп заявил, что встреча с Путиным была «замечательной».