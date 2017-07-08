Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита G20 отметил, что благодаря усилиям турецкой стороны есть серьезное продвижение в урегулировании конфликта в Сирии.

«В значительной степени благодаря вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом», — заявил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что высоко ценит позицию партнеров по переговорному процессу в Сирии.