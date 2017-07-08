Кандидат от оппозиционной Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором, ставшим историческим туре выборов президента Монголии.

По предварительным данным, по итогам подсчета 99,94% голосов Баттулга набрал 50,6% голосов избирателей.

Так как явка на выборах превысила один миллион человек, второй тур президентских выборов можно считать состоявшимся.

Как отмечает «Газета.ру», второй тур выборов прошел впервые в истории Монголии.