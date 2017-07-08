На встрече в рамках саммита G20 в Германии президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе рабочего завтрака обсудили ситуацию на Украине, сообщает Кремль.

«Обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования», — подтвердила пресс-служба Кремля.

По данным СМИ, Путин, Меркель и Макрон в ходе беседы констатировали важность соблюдения перемирия в Донбассе. В переговорах не принимала участия украинская сторона, так как Украина не вошла в число приглашенных на саммит G20 стран.

Обсуждение урегулирования на Украине происходит в рамках «нормандского» формата при участии России, Германии, Франции и Украины. Кроме этого, переговоры ведутся на уровне консультаций в Минске.