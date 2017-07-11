В России начинается постепенное введение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которые с 1 июля 2018 года должны стать повсеместными и в России, и в странах ЕАЭС. Ранее ожидалось, что полный переход произойдет уже до 1 июля этого года, однако дата была перенесена по просьбе стран — участниц Евразийского экономического союза. В России же автопроизводители могут начать оформлять на свои автомобили электронные версии документа уже в ближайшие месяцы.

Как будет проходить оформление электронных паспортов, стоит ли готовиться к сложностям при вывозе автомобилей в соседние страны, как защитят электронные данные и почему ввод ЭПТС не происходит одномоментно, «Известия» узнали у главы компании — администратора систем электронных паспортов транспортных средств АО «Электронный паспорт», входящей в структуру госкорпорации «Ростех», Ильи Минкина.

— Для чего вводится электронный ПТС?

— Введение электронного паспорта транспортного средства — это интеграционный проект на территории Евразийского экономического союза, в который сегодня, кроме России, входят четыре государства: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Они должны работать по единым правилам в части выпуска в обращение транспортных средств.

Всё начинается с технического регулирования. Это требования безопасности, которые предъявляются к продукции. Сегодня в Таможенном союзе этот вопрос уже урегулирован, вся система технического регулирования едина. ЭПТС, то есть выпуск в обращение, — следующий шаг. Существует ещё одна процедура — это регистрация автомобиля в ГАИ. И эта процедура производится уже в соответствии с национальным законодательством.

Что означает на деле выпуск в обращение автомобиля по единым правилам? На деле это означает, что, первое, не важно, где произведена машина, не важно, где ее ввезли в одну из этих пяти стран. Эта машина после уплаты утилизационного или иного сбора, если это установлено национальным законодательством, будет свободно зарегистрирована на территории любого государства.

Второе. В России есть бумажный паспорт транспортного средства. У каждого владельца автомобиля дома такая бумажка хранится. Кроме как прийти в ГАИ, она больше ни для чего не нужна. И она у нас живет, начиная от того, как автомобиль родился, до конца жизни. В Белоруссии и Казахстане, допустим, это выглядит несколько иначе. То есть у них есть паспорт транспортного средства, но он живет у них всего-навсего до первого похода в ГАИ. Как только вы в ГАИ пришли, его уничтожают или хранят в деле, не важно, его больше нет, вы пользуетесь только свидетельством о регистрации. Гаишникам на дорогах мы показываем свидетельство о регистрации — заламинированную карточку. И, кстати, после появления ЭПТС эта карточка как была, так и останется. В этом плане для автовладельцев ничего не меняется.

И, наконец, электронный паспорт решает проблемы хранения или потери документа. Поэтому ситуации с тем, что вы потеряли паспорт транспортного средства, или постирали его, или у него кончились поля, ее больше не будет. Напомню, что в Российской Федерации за каждую такую утерю и оформление нового документа нужно платить 800 рублей. Вот этого теперь делать будет не нужно. Один раз вы заплатите или вообще не заплатите, если это новый автомобиль. И всё, вы с этим документом спокойно живете.

— Как будет проходить переход на ЭПТС в России?

— У нас главный оформитель электронных паспортов — это будут организации-изготовители, компании, выпускающие автомобили. В течение переходного периода изготовители сами решат, когда они перейдут на электронные паспорта. Кто-то уже сейчас бьет копытом и говорит — давайте уже переходить. Кто-то говорит — нет, мы подождем. Зависит это в основном от того, как организована внутренняя деятельность компании. Если это высокотехнологичная компания в плане информационного обеспечения, то они в большинстве своем говорят: «Всё, всё, давайте на электронные паспорта переходить», потому что по большому счету для них это сокращение затрат. Это первый этап.

Второй этап — это импорт. С импортом чуть сложнее. Для того чтобы импортированные автомобили начали по такой же схеме выпускаться в обращение, нужно, чтобы, во-первых, таможня включилась в информационное взаимодействие и, во-вторых, чтобы появились уполномоченные организации, которые, собственно, выполнят процедуру оформления ЭПТС. Они появятся в ближайшее время, приняты все решения для того, чтобы они появились почти мгновенно, поскольку предполагается, что они будут созданы на основе уже действующих структур.

Речь идет о так называемых испытательных лабораториях, которые сегодня оформляют свидетельства безопасности конструкции транспортного средства на выпускаемые в обращение автомобили. Когда таможню проходите, сегодня нужно получить такую бумажку-свидетельство, вот этим же лабораториям будет предложено оформить электронный паспорт.

Третья категория — это автомобили, которые уже зарегистрированы. ЭПТС на них будет предложено оформлять операторам технического осмотра. Их много, в России более 3,5 тыс., там работают технические эксперты, у них высокая квалификация. У них не будет проблемы с идентификацией транспортного средства. Наконец, они везде есть.

— Они потенциально готовы это делать?

— Переговоры показали, что они все поддерживают такое решение, потому что это поможет операторам выживать в непростое время.

— В течение этого года может сложиться ситуация, при которой человек в России покупает машину уже с электронным паспортом, приезжает в страны ЕАЭС, которые еще не все перешли, там пытается ее продать и возникает сложность?

— Да, такое может быть, действительно. Поэтому, чтобы максимально предотвратить эти истории, мы с заводами-изготовителями договорились, чтобы машины, которые будут вывозиться, допустим, в Казахстан или Белоруссию, они точно пока отправляли без электронных паспортов.

Что касается ранее зарегистрированных машин, мы общались на этот предмет и с белорусскими, и с казахстанскими коллегами, и они говорят, что если эта машина была ранее зарегистрирована, то к ним люди приедут не с ПТС, а со свидетельством о регистрации, в котором будет стоять соответствующая отметка о снятии с учета. И они как работали, так и будут работать.

Гипотетически есть риск возникновения сложностей у небольшого количества автовладельцев — представьте себе, человек купил в России машину с электронным паспортом, причем это был, например, гражданин Казахстана, и он повез ее в Казахстан. Такие владельцы действительно попадут в страну ЕАЭС со всеми бумажными документами, за исключением электронного паспорта. На этот случай мы в полном контакте с МВД и Белоруссии и Казахстана. И, если возникнут запросы, очень быстро решим это. Потому что на этот случай есть выписка из электронного паспорта, договор купли-продажи, который тоже содержит всю эту информацию.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Если в течение этого года в России какой-нибудь частный автовладелец захочет получить электронный паспорт, независимо от автопроизводителя?

— Как только у нас операторы технического обслуживания получат эти полномочия, он может съездить к оператору и ему оформят электронный паспорт.

— После 1 июля 2018 года, когда все перейдут на электронный ПТС, если я, например, собираюсь продать машину, а у нее бумажный ПТС, то сначала я должна буду оформить электронный?

— Нет, вы ничего не должны. За вами выбор. Опять же, если вы хотите жить по-старому, тогда живите по-старому. И также как сейчас, составляете договор купли-продажи, передаете человеку ключи и ПТС, он идет в ГАИ и спокойно регистрируется. Если он захочет поменять бумажный на электронный, он сходит и поменяет, если не захочет, то, опять же, никто его не обязывает. Бумажные паспорта по большому счету в каком-то количестве будут жить вечно. Вот только на одну машину двух вариантов паспортов не будет, это правда. Работает всё очень просто: вы приходите в ГАИ, сотрудник берет ваши документы и смотрит, что у вас бумажный ПТС, и тогда дальше вы идете по схеме бумажного ПТС. Если он видит, что бумажного ПТС нет, а номер электронного паспорта прописан в договоре купли-продажи, вы идете по схеме уже электронного паспорта.

— По поводу защиты данных — есть много опасений у автолюбителей, во-первых, что данные о машины могут быть подделаны в пользу продавца, во-вторых, что может произойти утечка из системы…

— Есть комплекс мер, которые сейчас реализуются для защиты данных. Первое и главное: все действия в системе осуществляются через электронную подпись, всё, что туда вносится, это вносится с помощью электронной подписи. Те, кто оформляет паспорта и вносит туда какие-либо сведения, это всё-таки юридические лица, и они несут за это ответственность.

Если говорить о собственниках, то у них будет возможность регистрации через госуслуги. Там нет электронной подписи, но там доступны либо просмотр, либо специальный раздел — раздел собственника. Владелец в нем может что-то вносить и что-то менять. Если потенциальный покупатель получил, условно говоря, какую-то справку или выписку, на которой указано, что часть сведений дана в соответствии с информацией собственника, человек сам может оценить, насколько достоверны эти данные. Но основная информация в паспорте все-таки собирается не собственником, она собирается заводом-изготовителем, ГАИ, станциями технического обслуживания и операторами техосмотра, страховщиками. Эта информация априори заслуживает доверия.

Что касается риска ее фальсификации, это, скорее всего, чисто психологический вопрос, потому что, естественно, мы принимаем все меры для того, чтобы был максимальный уровень защиты. Но мы все понимаем, что иногда происходит — иногда где-то что-то взламывается. Наверное, никто не может сказать, что всё на 100% защищено. Единственное, что могу сказать: мы предъявляем к защите этой системы такие требования, которые предъявляются ко всем государственным информационным системам, так называемый уровень защиты К-1 (К-1 — уровень защиты, который применяется к данным, связанным с национальной и расовой принадлежностью, философскими и религиозными воззрениями, а также интимной жизнью граждан — «Известия»). Это очень высокий уровень.

Но главное, что надо понимать: иногда говорят, что вот базу ГАИ украли, например, и угонщики потенциальные могут этим воспользоваться, это может отразиться на автомобиле. Но в этом смысле электронный паспорт ни на что не оказывает влияния, даже если представить себе, что в паспорт как-то залезли и что-то поменяли, то ничего, в общем-то, не произойдет, потому что он был совершенно для других целей создан. В целом риска с электронными ПТС не больше, чем с бумажными.

— Кто имеет официальный доступ к этой информации?

— С ней работают автопроизводитель, налоговая служба, ГАИ, органы, которые занимаются утилизацией транспортных средств, — это как-бы первый такой пул, самый главный. А дальше вообще эта база широкого применения, каждый госорган имеет право получать информацию через электронное правительство, банки также могут получать там информацию. Надо понимать, что вообще это будет открытая система.

— А сам владелец после регистрации получает только номер этого паспорта в системе, правильно?

— Вы получаете то, что вы хотите. Если вы непродвинутый пользователь, который вообще ничего не знает, ничего не хочет, вы можете ничего не получать. Вы пришли в автосалон, у вас в договоре купли-продажи будет написан номер электронного паспорта. Вы пришли с этими документами в ГАИ, гаишник взял документы, зашел в систему, увидел ваш электронный паспорт, выполнил все свои действия и вас отпустил.

— То есть на случай, например, утери номера — он будет зафиксирован в договоре?

— Да, номер электронного паспорта будет зафиксирован в договоре купли-продажи, это первое. Второе — если по привычке хочется бумажки какой-то, то вы можете попросить, чтобы вам распечатали выписку из электронного паспорта. Это очень похоже на наличие бумажного паспорта с точки зрения содержания. Выписка будет отличаться внешне, но содержание очень похожее. Это не документ, с его помощью ничего нельзя сделать, только для собственного успокоения. При этом на выписке будет проставлена точная минута, когда она была распечатана, потому что мы понимаем, что с учетом принципов работы системы изменения могут быть внесены в любой момент.

Поэтому вы можете прийти с выпиской, или, если вы пользуетесь гаджетами, пользуетесь всеми информационными системами, можете зарегистрироваться и как собственник получить доступ к электронному паспорту на его просмотр. Опять же, можете прийти в ГАИ, включить свой смартфон, сказать: «Вот мой электронный паспорт». При этом это ничего не изменит, гаишник будет всё равно проверять по своей внутренней информационной системе, получит по запросу все необходимые ему сведения, распорядится ими в соответствии со своими обязанностями.

— С этого года все новые машины, которые ставятся на учет, оборудуются модулем ЭРА-ГЛОНАСС, я так понимаю, что эта информация будет в ПТС?

— Это обязательное поле, да.

— Соответственно, машины, которые сейчас используются и на них не стоит ГЛОНАСС …

— У нас по нормативным актам содержание паспорта для новых машин и для тех, которые сейчас уже зарегистрированы, отличается — для ранее зарегистрированных машин количество обязательных полей уменьшено. Номер устройства ГЛОНАСС там как необязательное поле, поскольку автомобиль мог быть зарегистрирован и с таким устройством, и без него.

— У модуля ГЛОНАСС будет какой-то идентификационный номер?

— Да, у него есть идентификационный номер, он уже зафиксирован и имеет свою маску, и автопроизводители этот номер передают в соответствующие информационные системы.

— Как я понимаю, некоторые из отечественных автопроизводителей должны были в ближайшее время переходить на ЭПТС, этот процесс уже начался или еще нет?

— К сожалению, пока нет. Продолжается тестирование, в нем участвуют несколько десятков компаний, но мы все-таки переход чуть-чуть придерживаем, потому что должны быть готовы все госорганы. Пока еще готовы не все, и мы можем получить ситуацию, при которой вы купите автомобиль, а решить какие-то вопросы не сможете. Как только все будут готовы, в эту минуту появится первый паспорт, точнее, первые паспорта — это почти одновременно десятки или даже сотни. В прошлую пятницу было очередное тестирование с участием одного крупного автопроизводителя, и 450 электронных паспортов оформили за несколько минут.

— Есть какие-то оценки, когда это может произойти?

— По моим оценкам, в августе уже первые машины с электронными паспортами начнут ездить. Их будет не очень много, потому что это всё процесс постепенный, всё очень комплексно и взаимосвязано с работой целого ряда организаций. Главная задача, чтобы не допустить каких-либо катаклизмов. Для этого принимаются все меры, чтобы ничего ужасающего не произошло. Всё нужно делать спокойно, чтобы никто не пострадал. Именно такая задача и стоит.