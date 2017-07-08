Ралли «Шелковый путь» стартовало от стен Кремля
Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» — команда является пятикратным победителем ралли «Шелковый путь» и главным фаворитом этого года в классе грузовиков
Перед стартом на площади состоялось своеобразное дефиле, во время которого грузовики и внедорожники участников выезжали на специальный подиум перед зрителями
Французская команда гонщиков
Всего в ралли участвуют 90 экипажей из 35 стран
Вице-премьер Ольга Голодец выступила на торжественной церемонии открытия
Один из гонщиков фотографирует церемонию
Машина российского экипажа «КАМАЗ-мастер» перед установленным на площади автоподиумом
Российский автогонщик и руководитель международного ралли-марафона «Шелковый путь» Владимир Чагин провел небольшую экскурсию для вице-премьера РФ Ольги Голодец
Всего с Красной площади стартовал 21 грузовик и 41 внедорожник
На площадь выносят флаги стран-участниц
Французские гонщики приветствуют зрителей
Автомобиль российской команды пользовался особой популярностью у зрителей
Японский экипаж вместе с организаторами международного ралли
Внедорожники, которым предстоит принять участие в пробеге
Участники должны преодолеть 9,7 тыс. километров, финиширует ралли в китайском Сиане 22 июля