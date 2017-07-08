Президент России Владимир Путин отметил, что в урегулировании ситуации в Сирии и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе благодаря усилиям руководства Турции.

«В значительной степени благодаря Вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии», — заявил Путин.

Российский президент также подчеркнул, что Россия высоко ценит позицию Турции и ее союзников по вопросу урегулирования в САР, которые помогли нанести значительный удар по террористам.