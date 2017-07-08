Путин поздравил с 65-летним юбилеем Карена Шахназарова
Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Карена Шахназарова с 65-летием.
«Огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества позволят Вам успешно заниматься любимым делом, вносить личный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного искусства», — говорится на сайте Кремля.
Российский лидер также пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и осуществления намеченных планов.
Широкую известность Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза», который вышел в 1983 году.