Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Карена Шахназарова с 65-летием.

«Огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества позволят Вам успешно заниматься любимым делом, вносить личный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного искусства», — говорится на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и осуществления намеченных планов.

Широкую известность Шахназарову принес музыкальный фильм «Мы из джаза», который вышел в 1983 году.