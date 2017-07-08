Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G20 в Германии, что в кратчайшие сроки ожидает заключения «грандиозного» соглашения о свободной торговле с Великобританией.

Трамп также сообщил, что намерен посетить Великобританию с официальным визитом. Сроки этого визита пока не называются.

«Мы работали над соглашением о торговле, которое будет очень, очень значительным и мощным, грандиозным для обеих стран. Я надеюсь, что мы это сделаем очень, очень быстро», — сказал Трамп.

Президент США заявил также, что смог наладить особенный контакт с премьером Великобритании Терезой Мэй. Трамп отметил, что торговля будет «большой особенностью» отношений США и Британии.

Напомним, ожидается, что соглашение о свободной торговле между США и Великобританией начнет действовать, когда Лондон завершит процедуру Brexit. Мэй и Трамп ранее подтвердили намерение заключить соглашение о свободной торговле.