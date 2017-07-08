Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом рассказал журналистам представитель кабмина ФРГ.

Как стало известно ранее, в гамбургском отеле «Атлантик» за рабочим завтраком началась встреча глав Германии, Франции и России.

Ожидается обсуждение актуальных проблем для стран G20, вопросов международной повестки для и ситуации на Украине. Украина не вошла в число приглашенных на G20 стран, поэтому обсуждение украинского вопроса ведется без президента этой страны Петра Порошенко.

Вопрос урегулирования ситуации на Украине обсуждается как в «нормандском» формате при участии России, Германии, Франции и Украины, а также в формате консультаций в Минске.