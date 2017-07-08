Президент США Дональд Трамп заявил во второй день работы саммита G20, что прошедшая на его полях в пятницу встреча с президентом России Владимиром Путиным была замечательной.

Заявление Трампа в субботу передает AFP. Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу, она продолжалась более двух часов вместо положенного получаса. В какой-то момент лидеров потревожила заждавшаяся окончания встречи супруга американского президента Меланья Трамп, однако ей не удалось поторопить лидеров.

Из-за затянувшейся встречи с Трампом Путин позднее намеченного прибыл на встречу с премьером Японии Синдзо Абэ.

После встречи лидеров РФ и США выступили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Лавров сообщил о достижении договоренности по созданию в Сирии еще одной зоны деэскалации. Тиллерсон же вынужден был отвечать на вопросы о том, поднималась ли во время встречи двух лидеров тема приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. По словам госсекретаря, Трамп несколько раз поднимал эту тему, Путин же отвергал любую российскую причастность к этим хакерским атакам.