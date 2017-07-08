Входящий в Ростех холдинг «Вертолеты России» сообщил, что перспективный российский морской вертолет «Минога» планируется сделать трансформером, чтобы повысить его универсальные возможности в выполнении различных задач.

В холдинге отметили, что армии России «рано или поздно» нужна замена Ка-27, и такой заменой как раз станет «Минога». В «Вертолетах России» напомнили, что Ка-27 создавался в трех вариантах применения — противолодочном, транспортно-боевом и поисково-спасательном.

«Замысел такой, чтобы «Минога» стала универсальной машиной, быстро трансформируемой в различные варианты применения», — сказали в холдинге.

При этом планируется, что массогабаритные параметры вертолета останутся примерно такими же, как и у Ка-27. В холдинге уже провели предварительные проработки, начато проектирование.