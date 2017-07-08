Антиглобалисты продолжили акции протеста в Гамбурге в ночь на субботу в преддверии второго дня саммита G20, передает AP.

Cтолкновения протестующих с полицией произошли ранним утром в районе Шанценфиртель, где демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова».

Также сообщается, что протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей.

В течение последних нескольких дней в Гамбурге проходят массовые протесты антикапиталистов и антиглобалистов, связанные с проведением саммита G20.

В связи с этим сотрудникам местной полиции пришлось запросить подкрепления, так как они оказались неспособны эффективно сдерживать протестующих.