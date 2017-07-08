Встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовала в гамбургском отеле «Атлантик» в рамках саммита G20.

Лидеры встречаются за рабочим завтраком. Ожидается обсуждение актуальных проблем для стран G20, вопросов международной повестки для и ситуации на Украине. Украина не вошла в число приглашенных на G20 стран, поэтому обсуждение украинского вопроса ведется без президента этой страны Петра Порошенко.

Вопрос урегулирования ситуации на Украине обсуждается как в «нормандском» формате при участии России, Германии, Франции и Украины, а также в формате консультаций в Минске.

С 2014 года власти Украины проводят в Донбассе силовую операцию против провозглашенных ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.