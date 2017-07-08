По меньшей мере два мирных жителя убиты, пятеро получили ранения на севере Индии в результате обстрела со стороны Пакистана, сообщает ТАСС.

По словам представителя группировки индийской армии в штате Джамму и Кашмир, пакистанская армия открыла стрельбу из автоматического оружия и минометов на границе с Индией.

Отмечается, что в июне произошло 23 случая нарушения режима прекращения огня со стороны Пакистана и две вылазки групп спецназа на территорию Индии.

Всего были убиты трое солдат и один мирный житель, еще 12 человек получили ранения. Также в одном из столкновений был убит солдат армии Пакистана.