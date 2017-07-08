На прошедших в субботу в Магадане соревнованиях по промывке золота в рамках фестиваля «Старательский фарт-2017» победил местный пенсионер Юрий Старцев, который получил награду в размере 1 млн рублей, сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль в этом году походил уже в третий раз. В соревнованиях старателей приняли участие 80 человек. 17 из них приехали на Колыму из других регионов России. Призовой фонд соревнований составил 2,5 млн рублей.

«Победитель намыл 2,47 граммов золота, побив прошлогодний рекорд. Юрию Старцеву вручили приз — один миллион рублей. Второе место и 600 тыс. рублей получил Геннадий Усиков за 2,09 грамма золота. Третье место и 400 тыс. рублей у Николая Никонова из Иркутска за 2,03 грамма золота», — сообщили организаторы.

Согласно условиям соревнований, участники должны были за 15 минут намыть деревянным лотком как можно больше золота. Специально для соревнований в Магадан привезли золотоносную руду с одной из артелей Колымы.

Организаторы сообщили, что эти соревнования по промывке золота — единственные в России. Всем участникам раздают деревянные лотки, что делает соревновательный процесс еще более увлекательным, так как победа достается в буквальном смысле «собственными руками».