АО «НИИ Мортеплотехники» сообщило о планах России и Индии создать тяжелую тепловую торпеду, обсуждение совместных конструкторских работ началось в 2016 году.

Как сказано в отчете «НИИ Мортеплотехники», переговоры об этом прошли еще в 2016 году. В частности, предприятие тогда вошло в состав делегации «Рособоронэкспорта» и провело в Индии переговоры по разработке тяжелой тепловой торпеды и рассмотрению технического предложения по проведению совместной конструкторской работы.

Предприятие отмечает, что Индия проявила заинтересованность в создании тяжелой торпеды.

В отчете компании также сказано, что в декабре в Дели прошло заседание российско-индийской подгруппы по научно-исследовательским и конструкторским работам. Там также обсуждала концепция создания тяжелой тепловой торпеды.

Напомним, в январе глава НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что РФ строит на основе ракеты «БраМос» ее укороченную версию для запуска из торпедных аппаратов.