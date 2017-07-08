В США полиция поймала заключенного, которому удалось сбежать из тюрьмы при помощи беспилотника, передает Fox News.

По мнению полиции, дрон сбросил преступнику кусачки, однако этот факт до конца не установлен.

Отбывавший пожизненный срок Джимми Кауси сбежал из тюрьмы в Южной Каролине. Однако правоохранителям удалось поймать беглеца в Техасе спустя два дня.

Стоит отметить, что это уже второе бегство Кауси. В 2005 году он скрывался на протяжении трех дней в мусорном контейнере.