Правительство России утвердило концепцию создания «дорожной карты» по реализации проекта единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России, постановление об это подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Единый информресурс создается с целью создать систему учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость. Система должна оказать содействие в совершенствовании контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

«Утвердить прилагаемые: Концепцию формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации», — сказано в сообщении кабмина.

В концепции определены цель, принципы формирования и ведения ресурса. Также определена структура этих сведений. Отмечено, что ресурс будет создаваться только на основе сведений других государственных и информационных систем. Доступ к ресурсу будет осуществлен через портал госуслуг.

Реализация концепции начнется уже в 2017 году и пройдет в четыре этапа с окончанием в 2025 году.