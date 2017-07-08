США и Южная Корея провели учебные полеты авиации с участием американских бомбардировщиков B-1B Lancer в ответ на запуски ракет в КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, учения проводились на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе Южной Кореи. В полетах также принимали участие южнокорейские истребители F-15K и F-16. Авиация отрабатывала удары по ключевым объектам КНДР.

Южнокорейское командование сообщает, что эти авиационные маневры являются ответом на испытания ракет в КНДР.

Напомним, во вторник КНДР объявила о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В среду прошло экстренное заседание СБ ООН, на котором США пригрозили Пхеньяну применением военной силы.