Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил дорогу регионального значения Адыгейск - Бжедугхабль в состав трассы федерального значения А160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск.

Отмечается, что автодорога обеспечит кратчайшую связь между Краснодаром и Майкопом, а также подъезд от населенных пунктов Адыгеи и Кубани к аэропорту Краснодар и выход районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к портам в Новороссийске и Туапсе.

Нназвание трассы А160 изменено на «Майкоп - Адыгейск - Бжедугхабль - Усть-Лабинск - Кореновск».