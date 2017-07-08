Украинские силовики за прошедшие сутки четыре раза нарушили «хлебное» перемирие, четыре раза обстреляв территорию провозглашенной Луганской народной республики, сообщает народная милиция ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Веселогоровка и Калиново, жертв удалось избежать.

«За минувшие сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС), БМП-1, зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

В Донбассе с 24 июня действует так называемое хлебное перемирие. Как сообщил после встречи контактной группы по Украине в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, перемирие устанавливается вдоль всей линии разграничения на период с 24 июня по 31 августа, чтобы обеспечить всем сторонам беспрепятственный и безопасный сбор урожая.