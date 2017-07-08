ЛНР: украинские силовики за сутки четыре раза нарушили перемирие
Украинские силовики за прошедшие сутки четыре раза нарушили «хлебное» перемирие, четыре раза обстреляв территорию провозглашенной Луганской народной республики, сообщает народная милиция ЛНР.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Веселогоровка и Калиново, жертв удалось избежать.
«За минувшие сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС), БМП-1, зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.
В Донбассе с 24 июня действует так называемое хлебное перемирие. Как сообщил после встречи контактной группы по Украине в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, перемирие устанавливается вдоль всей линии разграничения на период с 24 июня по 31 августа, чтобы обеспечить всем сторонам беспрепятственный и безопасный сбор урожая.