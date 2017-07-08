Первый послевоенный спектакль прошел в сирийском Алеппо
Первый после окончания боевых действий спектакль в центральном Доме актера в Алеппо, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что сотни пришедших зрителей выступили в роли участников постановки. Представленная история была похожа на трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», но с местным колоритом.
Сюжетная линия основана на конфликте двух семей, одна из которых поддерживает сирийское правительство, а другая относится к государственной политике критично. Но любовь побеждает все разногласия.