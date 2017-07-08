На Камчатке в субботу вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла в высоту до 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Как отмечают в аварийно-спасательной службе, облако из пепла не затронуло населенные пункты.

«Пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован днем 8 июля 2017 года», - говорится в сообщении МЧС.

Пепловое облако распространилось на 28 километров в юго-восточном направлении от вулкана из-за ветра. На территории вулкана нет международных воздушных трасс, туристических групп не зафиксировано.