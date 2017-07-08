Лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи на саммите G20 обсудили отношения Пекина и Лондона, сообщает МИД Китая.

Лидеры, в частности, договорились об активном развитии диалога и развитии международного сотрудничества, передает RT.

«Мы ещё раз подтвердили, что наши отношения переживают «золотой век» и развиваются в этом направлении. Благодаря усилиям обеих сторон укрепляется наше стратегическое доверие, растет уровень практического сотрудничества», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Для поддержания контактов на высоком уровне в различных областях институционального диалога странам нужно поддерживать имеющийся уровень диалога, сообщает МИД КНР.

Отметим, ранее сообщалось, что Тереза Мэй намерена на встрече с китайским лидером оказать на него давление с тем, чтобы Пекин занял более жесткую позицию в отношении КНДР.