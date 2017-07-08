В результате протестов в Венесуэле погибли 92 человека, сообщил директор неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро. Ранее сообщалось о 91 жертве беспорядков.

Ромеро уточнил, что люди гибли в результате действий сил безопасности Венесуэлы и военизированных проправительственных формирований. Только в столице страны Каракасе были убиты 26 человек.

Total fallecidos y asesinados en contexto de protestas desde 1 Abril hasta 6Julio pic.twitter.com/bnerovCNZ1 — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 8, 2017

Массовые беспорядки охватили Венесуэлу после попытки действующей власти во главе с президентом Николасом Мадуро ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи (парламента).