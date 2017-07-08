При пожаре в здании министерства финансов погиб человек, еще 22 пострадали. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже. Спасатели успели эвакуировать около 50 человек.

Тем не менее, 57-летняя секретарь профсоюза получила сильная ожоги, от которых через вскоре скончалась. Еще один сотрудник министерства пострадал, выпрыгнув из окна. При падении на крышу соседнего дома он сломал ноги и повредил позвоночник. Восемь человек получили ожоги более 50% тела.

Ранее СМИ сообщали о гибели двух человек при пожаре в сальвадорском минфине.