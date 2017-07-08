Американская компания Facebook разработала план, который предусматривает строительство 1,5 тысячи единиц жилья в технопарке в Калифорнии.

Как говорится в сообщении Facebook, целью данного проекта является создание интегрированного многоцелевого поселения, где будут все необходимые услуги, такие как жилье, транспорт, магазины, аптеки. Назвать технопарк планируется деревней Уиллоу-виллидж.

Компания намерена предоставить разработанные документы на рассмотрение властей города Менло-Парк до конца июля.

Строительство планируется в несколько этапов. По данным Facebook, первая фаза будет завершена к 2021 году. Средства на реализацию проекта накапливаются в специальном фонде, основанном в 2016 году. Сейчас там насчитывается $18,5 млн.