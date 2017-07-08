Мировые державы могли бы не ограничиваться лишь военными методами борьбы с терроризмом, развернув против него программы дерадикализации, заявил президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед лидерами G20 в Гамбурге.

Jakarta Post сообщает, что индонезийский лидер призвал лидеров государств быть едиными в борьбе с терроризмом. По его словам, краткосрочные политические мотивы не должны мешать антитеррористическим усилиям.

«Ошибочные мысли могут быть исправлены только распространением правильного мышления. Одним из подходов «мягкой силы», который необходимо использовать, являются программы по дерадикализации», — сказал лидер страны с самым большим мусульманским населением.

По его словам, история учит, что оружие не всегда эффективно противостоит терроризму.