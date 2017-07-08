Президент США Дональд Трамп в субботу, 8 июля, на полях саммита G20 проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, главой японского правительства Синдзо Абэ, а также с президентом Индонезии Джоко Видодо и премьером Сингапура Ли Сяньлуном.

День президента США начнется с переговоров в расширенном составе с Терезой Мэй. После беседы с британскими политиками Трамп отправится на форум женщин-предпринимателей.

Затем американский лидер посетит рабочее заседание лидеров G-20, после которого проведет переговоры с главами Индонезии и Сингапура.

Во второй половине дня Дональд Трамп пообщается с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Затем состоится закрытие саммита, и лишь после него американский президент проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

В первый день саммита Дональд Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вместо заявленных 30 минут политики беседовали два часа 15 минут.